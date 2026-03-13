Поврзаноста помеѓу кафето и сонот: Еве кој кому му и зошто му пречи

Утринското кафе многу луѓе го обожуваат, но не секогаш размислуваат како кофеинот влијае врз нивниот сон. Кофеинот може да остане во телото со часови и да го направи мозокот активен дури и кога сме уморни. Затоа некои луѓе лежат во кревет и чувствуваат дека телото им е уморно, но умот не може да се исклучи.

Имено, како еден од најважните совети е времето кога го пиете кафето. За повеќето луѓе, кофеинот треба да се избегнува шест до осум часа пред спиење. Ако пиете кафе доцна попладне, постои голема шанса тоа да влијае на вашиот сон навечер.

Исто така е важно како го пиете кафето. Ако го пиете на празен стомак, кофеинот може да предизвика поголем стрес во телото и нагло покачување на енергијата, по што следи пад. Кога кафето се пие после појадок, телото го обработува многу помирно.

Еве уште еден совет е да внимавате на количината. Повеќе шолји кафе во текот на денот можат постепено да го оптоварат нервниот систем. Наместо тоа, многу луѓе се чувствуваат подобро со едно до две кафиња во првиот дел од денот.

Важно е да го слушате сопственото тело. Некои луѓе можат да пијат кафе попладне и сепак да спијат добро. Други се многу почувствителни на кофеинот. Ако често се будите ноќе или тешко заспивате, можеби вреди да експериментирате со помалку кофеин или со порано кафе.

Малите навики во текот на денот често имаат големо влијание врз тоа како спиеме навечер. Кога го разбираме ова, можеме полесно да создадеме рутина што му помага на телото да се одмори.