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Неделник

МЗ и ФЗО организираат работилница за зајакнување на управувањето со боледувањата

Здравје

23.07.2026

Во организација на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, денеска во Владата ќе се одржи работилница за зајакнување на управувањето на боледувањета во Македонија.

Како што е најавено, ќе присуствува и министерот за здравство, Сашо Клековски, кој ќе има воведно обраќање.

Според агендата, на работилницата ќе бидат изнезени основните факти за боледувањата во Македонија, предизвиците, европските политики и искуствата за зајакнување на управувањето на боледувањета, како и словенечките политики и искуства. Ќе стане збор и за можните решенија за зајакнување на управувањето со боледувањата.

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