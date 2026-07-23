МЗ и ФЗО организираат работилница за зајакнување на управувањето со боледувањата

Во организација на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, денеска во Владата ќе се одржи работилница за зајакнување на управувањето на боледувањета во Македонија.

Како што е најавено, ќе присуствува и министерот за здравство, Сашо Клековски, кој ќе има воведно обраќање.

Според агендата, на работилницата ќе бидат изнезени основните факти за боледувањата во Македонија, предизвиците, европските политики и искуствата за зајакнување на управувањето на боледувањета, како и словенечките политики и искуства. Ќе стане збор и за можните решенија за зајакнување на управувањето со боледувањата.