Фрипик

Јајцата се хранлива намирница бидејќи се богати со протеини и масти. Едно јајце со средна големина содржи приближно шест грама протеини и пет грама масти. Сепак, многу други намирници можат да бидат исто толку заситувачки и да понудат дополнителни хранливи материи.

Според Health, постојат четири намирници што ќе ве држат сити подолго од јајцата.

Темпех



Темпех се прави од ферментирана соја. Богат е со протеини и масти. Во просек, 100 грама варен темпеџ содржи 20 грама протеини и 11 грама масти.

Студија од 2015 година покажала дека консумирањето производи од соја со висока содржина на протеини може да ја подобри ситоста и да го намали апетитот.

Ферментираната храна може да ја поддржи и контролата на апетитот. Може да ги храни корисните бактерии во цревата, што може да помогне во намалувањето на гладот ​​и зголемувањето на ситоста.

Сардини



Рибите како сардините се богати со протеини и омега-3 масни киселини. Една конзерва сардини (100 грама) има приближно 22 грама протеини и 10 грама масти.

Исхраната богата со незаситени масти, како што се омега-3 масните киселини, може да го поддржи чувството на ситост. Една студија покажала дека исхраната богата со незаситени масти го намалува хормонот на глад грелин и го зголемува пептидот на хормонот на ситост повеќе од диета богата со заситени масти.

Леќа



Леќата е растителен извор на протеини. Исто така, за разлика од јајцата, леќата е богата со растителни влакна. Порција леќа од 100 грама обезбедува приближно 10 грама протеини и осум грама влакна.

Храната богата со растителни влакна може да помогне во намалувањето на гладот ​​и да ве одржи сити подолго време. Го забавува варењето на храната, што може да помогне во спречувањето на скокови на шеќерот во крвта. Стабилните нивоа на шеќер во крвта можат да помогнат во намалувањето на желбите.

Бадеми



Бадемите се одлична ужина бидејќи се богати со протеини, растителни влакна и здрави масти. Една порција бадеми (28 грама) содржи приближно шест грама протеини, 14 грама масти и повеќе од три грама растителни влакна.

Студија од 2015 година покажала дека јадењето бадеми како ужина во средината на утрото може да ви помогне да се чувствувате посити и да јадете помалку во подоцнежните оброци.