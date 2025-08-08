 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Алиу: За 45 дена над 1.250 нови вработувања во здравството

Здравје

08.08.2025

Министерство за здравство

Во рок од само 45 дена и за рекордно време се реализирани над 1.250 вработувања во 85 јавни здравствени установи низ државата, како дел од стратешкиот процес на кадровско зајакнување на здравствениот систем.

До овој момент, во рамките на процесот се спроведени над 1.700 тестирања.

Ова е значајно и историско зајакнување на кадарот во рекордно време во здравствениот сектор – дополнителна мотивација, конечно решен статус на сите овие лица кои со години немаа сигурност, здравствено осигурување, формален работен однос и беа под континуиран стрес. Сега, со овој чекор, добија достоинствено место во системот“, рече министерот Алиу.

Со оваа кадровска стабилизација, Министерството за здравство испраќа силна порака за континуирана грижа и вложување во човечкиот капитал, како предуслов за подобри здравствени услуги за сите граѓани.

Поврзани вести

Македонија  | 06.08.2025
Гинекологија Чаир доби нов ЕХО апарат за брза и прецизна дијагностика
Македонија  | 01.08.2025
Алиу: Имаме план и визија за нов пристап во здравството, не само пополнување дупки како досега
Македонија  | 27.07.2025
Министерот за здравство: 205 милиони евра за болници кои инспирираат доверба, а не страв