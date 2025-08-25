 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Алиу со директорите на Клиниките за кардиологија и кардиохирургија: Заеднички ги разгледуваме тековните предизвици и можностите за унапредување на условите во дејноста

Здравје

25.08.2025

Фото: Министерство за здравство

Министерот за здравство, Азир Алиу денеска остварил работна средба со директорите на Клиниката за кардиологија и на Клиниката за државна кардиохирургија, Даница Петкоска Спирова и Дејан Димитровски.

Како што информираат од Министерството за здравство, на средбите е разговарано за актуелните состојби во овие јавни здравствени установи, како и за можностите за нивно зајакнување и целокупно унапредување на условите во интерес на пациентите и на самите здравствени работници.

Воедно, на средбите е разговарано и за тековните предизвици со кои се соочуваат двете клиники, имајќи предвид дека секојдневно третираат исклучително комплексни и тешки случаи.

