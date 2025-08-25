 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Посттропската бура „Ерин“ носи хаос во Европа: урагански ветрови и огромни бранови

Живот

25.08.2025

Фото: Freepik

Остатоците од ураганот „Ерин“, кој претходно достигна сила од петта категорија, во наредните денови ќе го зафатат западниот дел на Европа, вклучително и Велика Британија и Ирска. Иако повеќе не е ураган туку посттропски циклон, Ерин сè уште предизвикува сериозна загриженост, предупредуваат метеоролозите.

Се очекуваат урагански ветрови, обилни врнежи и бранови високи и до 12 метри, кои би можеле да го погодат ирскиот и британскиот брег. Јужните делови на Европа ќе бидат зафатени од повеќедневни бури и грмежи.

Американскиот Океански центар за предвидување (NOAA) предупреди дека „Ерин“ и натаму произведува ветрови со сила на ураган. Таквите услови се очекува да потраат најмалку до крајот на неделата.

Во континентална Европа времето ќе биде делумно сончево со раст на температурите, кои повторно ќе надминуваат 30 степени, додека на Јадранот се прогнозира претежно сончево со појава на локални врнежи и засилен југозападен ветер. 

Поврзани вести

Свет  | 15.08.2025
Шумските пожари во ЕУ во 2025 уништија 511.000 хектари, површина девет пати поголема од Скопје
Свет  | 26.07.2025
Трамп: Имиграцијата ја убива Европа
Свет  | 01.06.2025
Силна бура проследена со град, невообичаена за оваа сезона, го погоди египетскиот медитерански град Александрија