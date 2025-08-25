Вучиќ утре со Соренсен во Белград, темата на состанокот се ЗСО и изборите на Косово

Фото: Принтскрин

Претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ, утре во Белград ќе се сретне со специјалниот претставник на ЕУ за дијалогот меѓу Белград и Приштина, Петер Соренсен.

Средбата се одржува во време кога Централната изборна комисија (ЦИК) во Приштина се обиде да го забрани учеството на Српската листа на локалните избори во Косово на 12 октомври, а изборната комисија за жалби и петиции потоа ја прифати жалбата на Српската листа и побара од ЦИК да ја потврди листата на кандидати на таа партија.

Вучиќ и Соренсен се сретнаа за првпат на 25 март во Белград, а потоа на 13 јуни во Прага, како дел од Глобалниот безбедносен форум „GLOBSEC 2025“. Вучиќ потоа изјави дека Србија е целосно посветена на наоѓање компромисни решенија преку дијалог и повтори дека за продолжување на дијалогот е клучно да се вратат страните на основите на секоја понатамошна дискусија, како што е формирањето на Заедницата на српски општини.

Соренсен ги презеде должностите на специјален претставник на ЕУ за дијалог меѓу Белград и Приштина на 1 февруари од Мирослав Лајчак, а оттогаш ја посети Приштина неколку пати, последниот пат на почетокот на август.