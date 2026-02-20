Алиу: Сите засегнати страни во измените на Законот за здравствена заштита имаат можност да достават предлози на ЕНЕР

Министерство за здравство

Министерството за здравство подготви повеќе важни измени и дополнувања на Законот за здравствената заштита, кои неделава се поставени на Единствениот национален електронски регистар на прописи ЕНЕР. Сите засегнати страни имаат можност да достават свои сугестии и предлози, кои ќе бидат разгледани согласно утврдената процедура.

Се водиме од принципите на транспарентност и отчетност и сите конструктивни забелешки, мислења и сугестии ќе бидат земени во предвид во финалната верзија на новиот предлог закон за здравствена заштита. Од досегашната примена на законот произлезе потреба да се направат измени и дополнувања во делот на постапката за вработување здравствени работници и соработници во ЈЗУ, статусот на директорите на јавните здравствени установи, специјализациите и супспецијализациите, како и условите за пензионирање на здравствените работници и работа по пензионирањето, како и усогласување со други прописи, појаснува министерот за здравство, Азир Алиу.

Меѓу позначајните предлог законски измени е приоритетното вработување на најдобрите по успех дипломирани доктори на медицина на медицинските факултети во нашата држава. За нив, доколку се пријават на оглас за вработување нема да се спроведува постапка за селекција на кандидат, туку тие приоритетно ќе се вработуваат во јавната здравствена установа.

Во постапката за вработување, предвидено е составот на комисијата за селекција на кандидатите да го предлага стручниот колегиум на установата, за секое огласено работно место посебно.

Согласно резултатите од постапката за вработување, директорот е должен да го вработи најдобро рангираниот кандидат.