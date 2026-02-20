Просечната нето-плата во декември 46.889 денари

Просечната месечна исплатена нето-плата од вработен во декември 2025 година изнесувала 46.889 денари и е повисока за 7,6 % во однос на декември 2024 година, објави Државниот завод за статистика.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата од вработен во секторите: Транспорт и складирање за 13,4 %, Земјоделство, шумарство и рибарство за 10,9 % и Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли и Образование 9,7 %.

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Транспорт и складирање за 12,8 %, Рударство и вадење на камен за 9,0 % и Градежништво за 7,0 %.

Просечната месечна исплатена бруто-плата, пак, во декември 2025 година изнесувала 70.520 денари.