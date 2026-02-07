Алиу: Секоја иницијатива што ги подигнува стандардите значи зголемување на довербата во здравството

Секоја иницијатива што ги подигнува стандардите, го зајакнува континуираното образование, овозможува размена на добри практики и гради професионални мрежи, значи намалување на ризиците, подигнување на квалитетот и зголемување на довербата во здравството, порача министерот за здравство Азир Алиу кој вчера учествуваше на основањето на Паналбанскиот колеџ на хирурзи (ПAKX) во Тирана, Албанија.

Со оваа професионална организација, како што истакна, се поставуваат нови мостови на поврзување меѓу институциите и различните генерации на хирурзи, притоа поврзувајќи ја оваа хумана професија со нејзината благородна цела за безбедност и достоинство на пациентот.

Како што информира Министерството за здравство, Алиу се обрати пред присутните хирурзи од Албанија, Македонија, Косово, Австрија, Германија, Швајцарија, САД и други држави.

– Хирургијата е област која бара високи стандарди зашто може да биде прашање на живот или смрт за човекот. Затоа, основањето на ПAKX е важно не само за хируршката заедница, туку и за министерствата за здравство и јавните здравствени системи во целиот регион. Основањето на колеџот е резултат на сериозна и долгорочна работа и продолжение на успешните регионални искуства, што води кон создавање на реална можност за менторство, размена на искуство, заеднички програми за обука и создавање култура на заеднички квалитет во хирургијата. Кога професионалците преку вакви организации се обединуваат околу стандардите, тогаш може да се очекува здравствените политики да бидат пореални и применливи. Верувам дека овој колеџ ќе прерасне во платформа за заеднички обуки, размена на специјализанти, структурирано менторство, симулациски тренинг и академска соработка меѓу универзитетите и клиниките. Притоа, очекувам оваа соработка да прерасне и во силен постојан механизам за прекугранична соработка, консултации и координација, рече Алиу.

Според министерот Алиу, здравството е просторот каде политиката мора да биде најодговорна затоа што секоја одлука допира до човечки живот.