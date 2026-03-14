Триста млади багреми засадија планинарите на „Осоговски орел“ за сеќање на 63 жртви во „Пулс“

14.03.2026

Фото: МИА

Во спомен на настраданите во трагедијата во „Пулс“, КПС „Осоговски орел“ – Кочани денеска реализираше акција за пошумување во месноста Пресечена Скала. 

– На неодамна опожарен терен над Фабриката за вода засадивме 300 млади багреми, во сеќавање на сите што ги изгубија животите во „Плус“, меѓу кои се и нашите членови, Ѓорѓи Величков и Диме Димитриев – соопштуваат од КПС „Осоговски орел“.

Со оваа еколошка и хумана иницијатива, од КПС „Осоговски орел“ испратија порака дека споменот на настраданите ќе продолжи да живее и преку дела што создаваат нов живот и ја обновуваат природата. По завршувањето на пошумувањето, беше реализирано и пешачење на релацијата од Пресечена Скала, преку Мактеон, до водопадите на Кочанска Река. Рекреативците поминаа патека долга осум километри. 

Денеска на Градскиот стадион во Кочани беа откриени бистите на Томас Златков и Александар Стојанов верни навивачи на групата „Сејмени“ на Фудбалскиот клуб „Осогово“. Златков и Стојанов загинаа во пожарот во кочанската дискотека „Пулс“. 

