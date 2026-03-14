Белоруската дисидентка Марија Колесникова ја доби германската награда „Карло Велики“

Белоруската опозициска активистка Марија Колесникова, која беше затворена пет години поради нејзината водечка улога во масовните антивладини протести во 2020 година, денеска ја доби престижната германска меѓународна награда „Карло Велики“.

По добивањето на наградата во западногерманскиот град Ахен, Колесникова ја повика Европа цврсто да се држи до своите вредности во сегашното „време на голема неизвесност“.

Колесникова, која беше ослободена од затвор кон крајот на минатата година, беше добитничка на наградата за 2022 година, заедно со лидерките на опозицијата Светлана Тихановскаја и Вероника Чепкало, за нивната храброст и посветеност на демократијата и слободата, но не можеше да ја добие наградата бидејќи беше во затвор.

„Во моментов гледаме од што е навистина составена Европа“, рече 43-годишната дисидентка во својот говор за време на церемонијата на доделување на наградата во Градското собрание во Ахен.

„Не моќ, не страв, не насилство. Туку луѓе кои стојат заедно, луѓе кои го штитат достоинството, луѓе кои ја бранат слободата“, рече таа

Понекогаш, додаде, гласот на насилството се чини дека е најгласен. „Нашите гласови мора да бидат посилни.“

Флејтистката Колесникова беше водечка фигура во масовните протести што избувнаа кога долгогодишниот лидер Александар Лукашенко прогласи победа на жестоко оспорените избори во 2020 година.

Протестите беа насилно потиснати, а илјадници поддржувачи на опозицијата, вклучувајќи ја и Колесникова, беа затворени.

По притисокот од Соединетите Американски Држави, таа беше ослободена заедно со 120 други политички затвореници во декември и оттогаш живее во Берлин.

Меѓународната награда „Карло Велики“ е наменета за оние кои се залагаат за европско единство.

Градот Ахен ја доделува наградата од 1950 година, а меѓу претходните добитници се Винстон Черчил, папата Франциск и украинскиот претседател Володимир Зеленски.