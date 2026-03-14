Франција ќе има локални избори: Како функционира процесот

На 15 март, во Франција ќе се одржи првиот круг од локалните избори. Па, да видиме што да очекуваме од нив.

Општ преглед: Секој град ќе ги одржи тие избори без оглед на големината, освен малите карипски острови Сен Бартелеми (977), Сен Мартин (978) и пацифичките острови Валис и Футуна (986) кои имаат посебен територијален статус. Изборите за градоначалник имаат најсилен фактор на актуелност од сите избори, барем за малите градови. Во градовите со средна до голема големина, факторот на актуелност е послаб.

Како функционира? Во Франција, секој кандидат мора да презентира список на општински советници, а на чело на списокот е кандидатот за градоначалник. Листата победува ако добие мнозинство гласови или над 50% од гласовите. Постојат 2 прагови: потребни се 10% од гласовите за да се квалификува во вториот круг, а потребни се 5% од гласовите за да се спојат листите. Спојувањето на листите се случува помеѓу двата круга и им овозможува на кандидатите на листите да се спојат во една нова листа.

Секој град со население над 100 000 жители ќе биде внимателно следен. Заедно со нив, префектури и под-префектури (главен град и подглавен град на департман), како и градови каде што кандидат е пратеник (106 пратеници се кандидати за градоначалник), пратеник од ЕУ (7 пратеници од ЕУ се кандидати) и сите други важни градови од интерес.