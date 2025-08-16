 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Новата функција на „Инстаграм“ предизвика негативни реакции: Корисниците стравуваат дека ќе бидат следени

Технологија

16.08.2025

На почетокот на август 2025 година, „Инстаграм“ ја воведе функцијата „Мапа“ за споделување локација со избрани следбеници.

Иако Мета тврди дека опцијата е исклучена по дифолт и се активира само со согласност, таа предизвика негативни реакции поради страв од следење и кршење на приватноста, објавува „Н1 Сараево“.

Критики стигнаа и од американските сенатори, додека „Инстаграм“ најавува преглед на можните недостатоци.

Лансирањето на функцијата на „Инстаграм“ што прикажува детални податоци за геолокациите на корисниците предизвика негативни реакции од корисниците на социјалните медиуми.

„Мета Платформс“ ја воведе алатката „Инстаграм Мапа“, која им овозможува на корисниците да ја споделат својата последна активна локација.

Алатката е слична на функцијата Snap Map на Snapchat, која им овозможува на луѓето да видат од каде објавуваат нивните пријатели.

Иако „Мета“ тврдеше во блог пост дека „споделувањето локација е исклучено освен ако не сте најавени“, неколку корисници на социјалните мрежи изразија загриженост дека тоа не е случај и дека злонамерните корисници би можеле да ја злоупотребат функцијата за да шпионираат други.

Извршниот директор на „Инстаграм“, Адам Мосери, се обрати на „Тредс“ (Threads) за да ги оспори тврдењата дека функцијата ги открива локациите на луѓето против нивна волја.

Тој рече дека сè проверил двапати и дека овозможувањето на функцијата бара двојна согласност.

Сепак, тој ќе провери двапати сè, објави „Си-ен-би-си“.

