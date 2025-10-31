Зошто генерацијата Z објавува помалку фотографии на Инстаграм

Членовите на генерацијата Z го поминуваат поголемиот дел од своето време користејќи социјални мрежи. Сепак, многумина од нив не објавуваат ништо на Instagram. Експертите објаснија што стои зад овој тренд.

Генерацијата Z ги вклучува луѓето родени помеѓу 1997 и 2012 година. Повеќето од нив ги заклучуваат своите профили на Instagram. Тие не ги сметаат социјалните мрежи како можност јавно да ги прикажат деталите од својот живот, туку како приватен простор, каде што воздржаноста зборува исто колку и објавувањето.

Истражувањето на Malwarebytes покажало дека генерацијата Z ја смета приватноста не само за прашање на тајност, туку и за средство за контрола на нивното дигитално присуство.

Околу 62 проценти од генерацијата Z изразуваат загриженост поради изложеноста на „чувствителна“ содржина, вклучувајќи компромитирачки фотографии и видеа. Секако, тие многу лесно можат да станат цел на уцена, поради што се и загрижени.

Вработените во Experian дошле до сличен заклучок. Нивното истражување покажало дека повеќе од половина (52 проценти) од генерацијата Z се загрижени за онлајн приватноста и дезинформациите.

Џејми Лав, експерт за социјални медиуми и извршен директор на Monumental Marketing, претходно за Indy100 изјавил дека само затоа што не објавуваат содржина не значи дека се надвор од актуелните случувања.

„Тоа е контролирана форма на учество: тие се таму, но под нивни услови. Тие се среќни да го изразат своето мислење за важни прашања, но се паметни во тоа како го прават тоа. Тие виделе колку брзо работите можат да се извадат од контекст на Интернет“, рекол тој, меѓу другото.

Поради оваа причина, многу платформи се обидуваат да се прилагодат на младите луѓе. Instagram има можност за објавување приказни за блиски пријатели (Close Friends), WhatsApp има пораки што исчезнуваат и слично.

„Повеќето платформи се изградени за да поттикнат повеќе споделување. Генерацијата Z бара спротивното – поголема приватност, поголема контрола, поголема интимност. Платформите што можат да го постигнат тој баланс ќе бидат оние на кои ќе се држат на долг рок“, вели Џејми Лав.