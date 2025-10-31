Викендов носи мешавина од нежни емоции и потик за акција

Почнуваме со Месечина во Риби која ја омекнува енергијата и нè прави почувствителни, поврзани со сеќавања и желби што не сме ги допреле одамна. Потоа Венера се судира со Јупитер и може да почувствуваме малку мрзеливост, желба за удобност, па дури и избегнување. На крај на викендот, Месечината влегува во Овен и ја буди потребата да се движиме, да бидеме храбри, да кажеме што мислиме и да почнеме нешто што го одложувавме. Нежност и решителност во исто време, без брзање.

Овен

Вие одново ќе почувствувате импулс да се раздвижите и да преземете контрола. Додека Месечината е во Риби, се појавува потреба да се одморите и да се поврзете со себеси, но кога ќе премине во вашиот знак, нема повеќе чекање. Викендов ви носи можност да започнете нешто што долго го мислевте. Не ја трошете енергијата на луѓе што ве одвлекуваат. Мал чекор е доволен за да се почувствувате живи повторно.

Бик

Вие имате потреба од мир, но и од сигурност во односите. Енергијата на Риби ве води кон луѓе што ве разбираат без многу зборови. Венера и Јупитер може да ве натераат да посегнете по удобност и навики што ви даваат краткорочно олеснување. Не се казнувајте ако ви треба пауза. Неделата ќе ви донесе порив да го заштитите она што го градите. Одморот исто е продуктивен.

Близнаци

Вие ќе почувствувате како мислите ви течат послободно, но и како фантазијата лесно ве носи во различни насоки. Месечината во Риби ве прави чувствителни на атмосферата околу вас. Не дозволувајте туѓи чувства да ви ја одземат енергијата. Кога Месечината ќе премине во Овен, ќе се активира желбата да донесете одлука, да излезете од колебање. Ослободете се од нешто старо, дури и ако е само навика.

Рак

Вие ќе барате топлина и разбирање. Овој викенд ве поканува да се повлечете од луѓе што ви внесуваат немир. Венера и Јупитер може да ве наведат да сакате удобност дома, вкусна храна, или малку носталгија. Не се обидувајте да контролирате се. Последниот ден од викендот ве охрабрува да поставите јасни граници и да стоите зад вашите потреби. Домот почнува со вашето тело и ум.

Лав

Вие ќе посегнете по искреност и љубов, но во меки тонови. Енергијата во Риби ви дозволува да се сетите на нешто што ви значело, можеби разговор, песна, или поглед. Венера и Јупитер ве учат дека не мора секогаш да блескате. Понекогаш е доволно само да постоите и да дишете. Кога ќе стигне Овен, повторно ќе почувствувате сила и јасност. Викендов ви носи тивка гордост.

Девица

Вие чувствувате се, дури и кога не сакате. Месечината во Риби ви отвора емоции што можеби ги држевте под контрола. Ова не е слабост. Тоа е знак дека сте живи. Венера и Јупитер може да ве натераат да побарате одмор од правилата и очекувањата. Последниот ден носи момент за акција. Направете нешто практично за себе што ќе ви служи на долг рок. Мали чекори. Чисти намери.

Вага

Вие сакате баланс, но овој викенд не мора да го барате на сила. Месечината во Риби ви дава простор да бидете нежни со себе, да се повлечете ако треба. Судирот на Венера со Јупитер може да донесе претерано размислување за љубов и врски. Не брзајте со заклучоци. Кога ќе дојде енергијата на Овен, ќе знаете што ви треба. Бидете искрени со себе пред да бидете со другите.

Скорпија

Вие сте во длабока фаза на освестување, и Месечината во Риби само ја потврдува потребата за емоционална вистина. Овој викенд може да сакаме да се пуштиме во чувства без објаснувања. Не го форсирајте умот. Венера и Јупитер бараат да не претерате со идеализација. На крајот, кога Овен ќе ја отвори вратата, ќе знаете кој потег е следен. Верувајте им на вашите инстинкти, но движете се нежно.

Стрелец

Вие сакате слобода, но овој викенд прво ќе почувствувате потреба да останете блиску до себе. Месечината во Риби ви носи мечти и инспирација, а Венера и Јупитер лесно ве наведуваат на одложување. Не е страшно да паузирате. Месечината во Овен повторно ја буди вашата природна смелост. Викендов ви покажува дека и одморот е дел од растот.

Јарец

Вие сакате структура, но Месечината во Риби ви праќа поинаква лекција. Дозволете си да бидете емотивни без да анализирате. Венера и Јупитер ве прават благи кон себе, дури и ако дел од вас сака дисциплина. Не сте машина. Овој викенд ќе ве потсети дека контролата се гради кога сте исполнети, не кога сте исцрпени. Нежно па потоа стабилно.

Водолија

Вие се движите меѓу разум и чувство, а викендов го нагласува второто. Месечината во Риби ви дава длабочина и интуиција. Венера и Јупитер ве повикуваат да направите нешто само затоа што ви годи. Не мора секогаш да има длабока смисла. Кога ќе дојде Овен, ќе почувствувате јасност и брзина. Сега одморете, потоа делувајте.

Риби

Вие сте во своја вода овој викенд, буквално и енергетски. Емоциите се длабоки, мислите течат, и можеби ќе почувствувате потреба да се повлечете од светот. Венера и Јупитер носат благост и малку мрзеливост, и тоа е во ред. Кога Овен ќе ја смени сцената, ќе почувствувате притисок да се придвижите. Слушајте се, но не избегнувајте чекор напред. Инспирацијата доаѓа кога сте искрени со себе.