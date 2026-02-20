Ако некогаш сте забележале дека едната страна од вашето лице изгледа помалку затегната, има подлабоки брчки или повеќе дамки од другата – не сте единствени.

Според дерматолози и истражувачи на кожата, страната на која најчесто спиете може директно да влијае на тоа како и колку брзо старее вашето лице.

Некои експерти одат дотаму што велат дека можат да ја погодат вашата положба на спиење со над 90% точност само гледајќи го лицето.

Што вели науката за „страна на спиење“ и стареење?

Долгорочни истражувања на навиките за спиење, во кои биле следени повеќе од 1.000 луѓе со години, покажуваат јасен образец:

Страната од лицето која е постојано притисната на перницата покажува повеќе знаци на стареење.

Најчесто се забележуваат:

• подлабоки брчки

• повеќе пигментни флеки

• опуштена кожа

• нерамномерна текстура

Истражувачите објаснуваат дека континуираниот притисок од перницата 7–8 часа секоја ноќ ја нарушува микроциркулацијата, што значи:

• помал доток на кислород

• побавна регенерација на клетките

• намалено создавање колаген

Со години, оваа „мала“ навика може да резултира со видливо асиметрично стареење на лицето.

„Кожата која е компримирана со часови секоја ноќ има помалку време за природна ноќна регенерација“, објаснуваат дерматолози специјализирани за анти-ејџ нега.

Зошто фотографите секогаш ја бараат „добрата страна“?

Интересно е што професионалните фотографи одамна го забележале овој феномен. Кај многу луѓе, таканаречената „фотогенична страна“ често е спротивната страна од онаа на која спијат – токму затоа што таа страна изгледа помазна и посвежа.

Ова не е случајност, туку резултат на години помал притисок и подобра циркулација.

Што прават познатите личности?

Во светот на естетиката и високата нега на кожа, ова одамна не е тајна. Многу јавни личности:

• користат свилени или сатенски навлаки за перници

• инвестираат во ортопедски и анатомски перници

• ја менуваат страната на спиење кога е можно

Свилените навлаки, на пример, создаваат помало триење, што значи помал притисок врз кожата и помалку „брчки од спиење“.

Може ли ова да се спречи?

Истражувањата покажуваат дека луѓето кои свесно ја менувале страната на спиење во подолг период покажале значително помала асиметрија на лицето.

Сепак, експертите предупредуваат дека:

• кај многумина, страната на спиење е невролошки условена навика

• телото ја „бира“ положбата што му дава чувство на сигурност

Затоа, наместо целосна промена, дерматолозите препорачуваат паметни решенија:

• квалитетна перница со анатомска поддршка

• навлаки кои не ја „влечат“ кожата

• вечерна рутина со хидратантни и регенеративни производи

Малите навики што прават голема разлика

Анти-ејџ негата не започнува само со креми – туку и со тоа како спиеме. Изборот на перница, постелнина и соодветна ноќна нега може да биде тивок, но моќен сојузник против предвремено стареење.

Ако сакате кожата да ви изгледа посвежо, порамномерно и помладо – можеби е време да обратете внимание на страната на која заспивате.