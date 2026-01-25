 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

УХМР: Од ноќеска пообилни врнежи од дожд

Сервиси

25.01.2026

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) најавува дека под влијание на циклонска активност во текот на ноќта и утре ќе има врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни (над 30л/м2) проследени со ретки грмежи. На планините пак, врнежи ќе бидат од снег.

Во вторник претпладне сè уште во источните делови ќе има слаби врнежи од дожд во пониските и дожд и снег на повисоките места и на планините. Попладне времето ќе се стабилизира, а во среда кон крајот на денот и во четврток, повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег“, информираат од УХМР.

За во Скопје, најавено е дека утре, почнувајќи од утринските часови, ќе има повремени врнежи од дожд, што попладне и во текот на ноќта ќе бидат пообилни.

Поврзани вести

Сервиси  | 25.01.2026
Жолт метео аларам поради обилни дождови во Велика Британија
Сервиси  | 25.01.2026
Под влијание на циклонска активност од вечер врнежи од дожд, наместа и над 30 литри на квадратен метар
Сервиси  | 23.01.2026
Дождлив и снежен викенд, од понеделник уште пообилни врнежи
﻿