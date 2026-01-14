Стабилно и потопло време до петок, за викенд дожд и снег на планините

 Skip to main content
Утре и во петок во земјава ќе се задржи стабилно и потопло време, со услови за појава на утринска магла по котлините, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Во текот на утрешниот ден минималните температури ќе се движат во интервал од -6 до -1 степен Целзиусов, додека максималните дневни температури ќе бидат од 6 до 13 степени.

Според прогнозата на УХМР, за време на викендот се очекува зголемена облачност и повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планински предели врнежите ќе бидат од снег. Дневните температури повторно ќе бидат во опаѓање.

