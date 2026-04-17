Синоптичарите објавија четиридневна прогноза

Следува период на променливо облачно и релативно топло време. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и изолирана појава на грмежи.

Прогноза за 17.04.2026

Минимална температура: 6°C до 12°C

Максимална температура: 17°C до 25°C

Променливо облачно со сончеви периоди. Во јужните делови ќе има услови за краткотраен локален дожд. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец.

Прогноза за 18.04.2026

Минимална температура: 5°C до 12°C

Максимална температура: 15°C до 24°C

Сончево со мала до умерена облачност. Во југоисточните делови ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец.

Прогноза за 19.04.2026

Минимална температура: 2°C до 10°C

Максимална температура: 15°C до 23°C

Сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.