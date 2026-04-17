 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Мултимедијален проект за деца „Магичниот круг на детството“ во македонскиот КИЦ во Загреб

Култура

Во македонскиот КИЦ Загреб синоќа со драмска работилница под водство на маестралната Снежана Коневска Руси, започна мултимедијалниот проект за деца „Магичниот круг на детството“ на КАТ Продукција. На работилницата учествуваа 15 тина деца од основните училишта во Загреб кои го изучуваат македонскиот јазик и култура под менторство на Деспина Белчовска Велинска.

Основата околу која се движи „магијата“ е книгата „Магичниот круг на детството” од авторката Татјана Гогоска. Приказните за Најденко и Силјан штркот, децата ги разиграа подготвувајќи се за промоцијата која ќе се одржи во недела на 19 април во 19 часот.

Проектот денеска продолжува со работилница за креативно пишување, под менторство на авторката на книгата Татјана Гогоска, во ОУ Август Харамбашиќ, додека утре ќе биде реализирана работилница за илустрација на книги за деца под менторство на ликовниот уметник Кристина Таневска , во ОУ Никола Тесла во Загреб.

Реализацијата на проекти посветени на најмладите во рамките на годишната програма на македонскиот КИЦ во Загреб е еден од нашите приоритети имајќи предвид дека тие се клучни за негување на македонскиот јазик кај најмладите, за славење на убавината на детството, како и за поттикнување на креативноста и уметничкото изразување кај децата, истакна директорката на македонскиот КИЦ во Загреб, Мими Ѓоргоска Илиевска.

Проектот „Магичниот круг на детството“ на КАТ Продукција е дел од годишната програма на Македонскиот КИЦ во Загреб поддржан од Министерството за култура и туризам.са/

Фото: КИЦ Загреб

Поврзани вести

Култура  | 17.04.2026
Во македонскиот КИЦ Загреб почна мултимедијалниот проект за деца „Магичниот круг на детството“
Култура  | 16.04.2026
Македонскиот КИЦ во Загреб – двигател на културната соработка и дијалог меѓу Македонија и Хрватска
Култура  | 16.04.2026
Од денеска до 19 април во македонскиот КИЦ во Загреб-мултимедијалниот проект за деца “Магичниот круг на детството “ на КАТ Продукција