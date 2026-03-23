Пролетта дојде, ама само календарски: Непредвидливата Марта ни носи дожд и снег

Почнувајќи од 26-ти март (четврток) па се до самиот крај од месецов од север кон јужна и југоисточна Европа ќе се спушти значително поладен воздух кој ќе предизвика над Џеновскиот залив да дојде до формирање на секундарен длабок циклонски систем и токму овој циклон ќе го зафати Балканскиот Полуостров и во најголем дел ќе донесе обилни врнежи од дожд и снег, бурен ветер и нагло заладување на времето, прогнозира Славчо Попоски.

На планинските места особено во Босна и во Горски Котар во Хрватска ќе падне многу снег и тоа од 50 до 80 сантиметри снег а локално и до 100 сантиметри снег. Поради наглото заладување снежната граница особено во Хрватска и во Босна ќе се спушти и на помала надморска височина, па така врнежи од снег ќе има и во дел од градовите.

Најскапата цена ќе ја платат овошките кои се веќе расцветани, а природата е веќе во значителна фаза на будење. Токму оваа голема промена на времето ќе донесе и појава на утрински мразеви, кои се посебно опасни за расцутените дрвја, тврди Попоски.