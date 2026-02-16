 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

Предупредување: Опасност од лавини на Шар Планина

Сервиси

16.02.2026

Поради последните обилни врнежи од снег, засилен ветер и пораст на дневните температури, на територијата на Националниот парк Шар Планина е забележано значително зголемување на лавинската опасност, особено на стрмни падини со источна, југоисточна и јужна експозиција.

-Апелираме до сите посетители, планинари и љубители на зимските спортови:
– движете се внимателно во планински услови
– избегнувајте ризични и стрмни терени
– користете соодветна безбедносна опрема
Планината е прекрасна, но бара одговорност. Информираноста и добрата подготовка се клучни за безбедно уживање во природата, истакнуваат од НП „Шар Планина“.

Поврзани вести

Свет  | 16.02.2026
Воз излета од шините поради лавина во Швајцарија, се претпоставува дека има повеќе повредени
Патувања  | 29.01.2026
Од Националниот парк Шар Планина предупредуваат на лавини, посетителите да не се движат на повисоките делови без обучени лица
Свет  | 18.01.2026
Најмалку осум жртви во лавини во Австрија
﻿