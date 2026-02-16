Предупредување: Опасност од лавини на Шар Планина

Поради последните обилни врнежи од снег, засилен ветер и пораст на дневните температури, на територијата на Националниот парк Шар Планина е забележано значително зголемување на лавинската опасност, особено на стрмни падини со источна, југоисточна и јужна експозиција.

-Апелираме до сите посетители, планинари и љубители на зимските спортови:

– движете се внимателно во планински услови

– избегнувајте ризични и стрмни терени

– користете соодветна безбедносна опрема

Планината е прекрасна, но бара одговорност. Информираноста и добрата подготовка се клучни за безбедно уживање во природата, истакнуваат од НП „Шар Планина“.