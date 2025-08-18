 Skip to main content
18.08.2025
Понеделник, 18 август 2025
Пожарот помеѓу Богомила и Согле е локализиран

18.08.2025

ЈП Национални шуми информираа дека на ден 17 август 2025 година, е пријавен шумски пожар околу 14.00 часот од вработени од подружница Бабуна од Велес кои биле во редовна контрола, во Шумско стопанската единица Биса, помеѓу селата Богомила и Согле.

На терен веднаш е излезена екипа од подружницата Бабуна од Велес, но освен нив, во гаснењето на пожарот учествувало и локалното население од околните населени места, како и екипа од ТППЕ од Велес. Најголем непријател во гаснењето бил ветерот кој го отежнувал гаснењето на пожарот во ниско стеблена дабова и габерова шума.

