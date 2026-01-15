Крајот на јануари носи камен ладно време: Поларен студ ќе ја зафати Европа

По декември со претежно стабилно време, јануари донесе студ и снег. Значителен дел од Европа моментално е покриен со снег, што создава услови за развој на ладен континентален антициклон и продолжување на зимските услови. Во исто време, се формира голем сибирски антициклон, кој кон крајот на месецот може да насочи многу студен, па дури и поларен воздух кон југ. Влијанието на атлантските циклони е ослабено, а во блиска иднина не се очекуваат долготрајни јужни ветрови, пишува IstraMet.

Прогнозите укажуваат на постепен развој на нова зимска ситуација. Почнувајќи од недела, температурите ќе се спуштат на просечни нивоа за овој период од годината, со бора и левант ветрови. Ова ќе биде вовед во период на постабилно и посончево време, со утрински минус температури и пријатни дневни температури. Не се очекуваат поголеми метеоролошки нарушувања во наредните денови.

Позначајна промена е можно да се случи кон средината на третиот дел од јануари, под влијание на постојан сибирски антициклон. Тој би можел да го премести поларниот воздух подалеку на југ, можеби дури до Медитеранот, при што дел од студениот воздух ќе стигне и до нашите региони. Сè уште е прерано за подетални прогнози.