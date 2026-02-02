 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Густа магла и видливост до 50 метри на Плетвар

Сервиси

02.02.2026

Поради магла намалена е видливоста до 50 метри на планинскиот премин Плетвар, соопшти вечерва Јавното претпријатие „Македонијапат“.

Оттаму информират дека сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по претежно влажни коловоз, а слаби врнежи од снег има на патниот правец Крива Паланка – Деве Баир со задржување на коловоз.

Сите патни правци во државата се проодни, на одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

Апелираат на внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и прилагодување на брзината спрема условите на патот.

Посочуваат дека дежурните екипи се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни.

