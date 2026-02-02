 Skip to main content
02.02.2026
Понеделник, 2 февруари 2026
Муцунски и Силјановска-Давкова на средба со Македонци кои живеат и работат во Обединетите Арапски Емирати

02.02.2026

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, заедно со претседателката Гордана Силјановска-Давкова, во Дубаи оствари средба со Македонци кои живеат и работат во Обединетите Арапски Емирати – успешни професионалци кои со своето знаење и искуство даваат значаен придонес за локалната економија.

Како што информираат од министерството, по средбата Муцунски истакнал дека Македонците во дијаспората претставуваат важен мост меѓу матичната држава и земјите во кои живеат и работат, особено во економската и трговската сфера.

На средбата е разговарано и за потенцијалот за продлабочување на соработката меѓу Република Македонија и Обединетите Арапски Емирати, со фокус на економијата и трговијата, како и за улогата и придонесот на дијаспората во овој процес.

Министерот ги запознал присутните и со активностите на Владата и Министерството поврзани со дијаспората, вклучително и со Стратегијата за унапредување на соработката со дијаспората, која е во завршна фаза, како и со можностите за нивно поактивно вклучување во развојните и економските иницијативи во државата. 

