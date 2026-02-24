Немате енергија за вежбање: Ново истражување сугерира дека спиењето може да биде причина

Неодамнешна студија објавена во списанието Communications Medicine анализираше податоци од повеќе од 70.000 возрасни лица за да ја истражи врската помеѓу спиењето и физичката активност и откри дека спиењето има значително влијание врз физичката активност.

Истражувачите користеле податоци од различни уреди собрани помеѓу јануари 2020 и септември 2023 година, испитувајќи колку луѓето спиеле и колку се движеле во текот на денот.

Откриле дека само мал број учесници постојано ги исполнувале препораките за спиење (7 до 9 часа навечер) и физичка активност (најмалку 8.000 чекори на ден).

Студијата откри дека спиењето има поголемо влијание врз физичката активност отколку обратно. Луѓето биле најактивни денот по ноќ од околу 6 до седум 7 спиење, а подобриот квалитет на спиење бил поврзан со повеќе чекори следниот ден.

Спротивно на тоа, поголемата физичка активност имала само мало влијание врз квалитетот или времетраењето на спиењето истата ноќ.

Овие наоди сугерираат дека подобрувањето на квалитетот на спиењето може да биде поефикасна стратегија за поддршка на дневната физичка активност и здравиот начин на живот, истакнувајќи ја важноста и на спиењето и на вежбањето, но со акцент на улогата на спиењето во овозможувањето подобро движење следниот ден.

За многу возрасни, балансирањето на доволно спиење со доволно вежбање може да изгледа нереално. Оваа студија сугерира дека фокусирањето на спиењето – особено квалитетот на спиењето – може да биде важно за нивото на активност следниот ден.

Дополнително, идејата дека повеќе вежбање не се автоматски трансформира во подобар сон може да помогне да се објасни зошто некои луѓе кои се активни сè уште имаат проблеми со спиењето и зошто подобрувањето на навиките за спиење може да биде важен дел од одржувањето на активноста.

Ако имате проблеми со спиењето, размислете да пробате некои стратегии засновани на наука за да ја подобрите вашата рутина на спиење и околината. Погрижете се вашата спална соба да биде ладна и темна и обидете се да избегнете време поминато пред екран непосредно пред спиење.