Едноставни активности кои ќе ве направат посреќни

Дејствијата што ги преземаме секој ден, без разлика дали го зголемуваат допаминот или трошат енергија, имаат директно влијание врз нашето ментално здравје.

Студија од 2023 година открила дека одредени креативни активности, како што се градинарството и уметноста, се поврзани со зголемено задоволство од животот. Во зима, чувството на незадоволство и недостаток на енергија играат значајна улога во тоа како се чувствуваме, вели лиценцираниот психолог д-р Ли Кејлор за Real Simple.

– Во ова време од годината, копнееме по нешто, без разлика дали станува збор за добра храна, социјална врска или само дополнителна шолја кафе. Постои научна причина за оваа желба: нивото на допамин во нашиот мозок може да се намали во студените, темни зимски месеци.

Што точно е допамин?

– Допаминот е невротрансмитер кој често се нарекува „хемикалија што го прави чувството на добро“ бидејќи е поврзан со мотивација, задоволство и награда. Во текот на зимата, пократките денови и намаленото изложување на сончева светлина може да доведат до пониска активност на допамин, оставајќи нè да се чувствуваме поуморни и помалку мотивирани. Затоа многумина од нас копнеат по однесувања што го зголемуваат допаминот.

Активности што позитивно ќе влијаат на психолошката состојба

Додадете нов пресврт на познато хоби

Местата и активностите што ги сакате може да изгледаат премногу обични, па зошто да не ги промените работите? Наместо да пробате нешто сосема ново (што може да биде застрашувачко за многу луѓе), д-р Кејлор предлага да додадете нешто со кое веќе сте запознаени.

– Пробувањето нешто ново може да ви предизвика наплив на допамин. На пример, одете во ново кафуле, пробајте нов рецепт или нова вештина. Сè што го предизвикува мозокот на свеж начин може да ги одржи нивоата на допамин.

Слушајте „пожива“ музика

Еден начин да ја вклучите музиката по ваш избор во вашите дневни хобија е намерно да ја слушате.

– Изберете го видот музика врз основа на тоа што ви треба. На пример, изберете оптимистична, ритмичка музика кога сакате да ја зголемите мотивацијата. Наместо тоа, изберете смирувачка музика што ќе ви помогне да ги регулирате вашите емоции и да го намалите стресот.

Започнете со сложувалка

Сложувалките или која било активност базирана на логика се одличен начин да ги активирате тие хормони за добро расположение.

– Активностите како што се загатките не само што добро ги користат вештините на мозокот за решавање проблеми, туку и ги активираат патиштата за наградување во мозокот што водат до чувство на исполнетост. Секој пат кога некое парче ќе се вклопи правилно, мозокот доживува мало ослободување на допамин, зголемувајќи ја мотивацијата и задоволството. Овој процес помага во одржувањето на фокусот и ангажманот, правејќи ги загатките одличен начин за стимулирање на менталните патишта за наградување, пишува Real Simple.