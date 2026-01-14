 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

Василичарите од Боемска денеска ќе го одбележат празникот Василица: Сите средства собрани од продажбата на македонски традиционални јадења ќе бидат донирани на социјално загрозени семејства

Скопје

14.01.2026

Василичарите од Боемска денеска ќе го одбележат празникот Василица, со почеток во 16:00 часот, на Боемска улица во Дебар Маало.

Оваа традиција ја започнавме во 2023 година, со цел не само да го одбележиме празникот, туку и да ја негуваме хуманоста, солидарноста и заедништвото меѓу граѓаните.

Ги покануваме сите да ни се придружат на дружење во празнична атмосфера и заедно да бидеме хумани. Сите средства собрани од продажбата на македонски традиционални јадења, греана ракија, греано вино и други производи, како и средствата од доброволните донации на граѓаните, ќе бидат донирани на социјално загрозени семејства.

Да помогнеме заедно на оние на кои им е најпотребно. Во духот на празниците, да си подадеме рака, да бидеме солидарни и хумани.

