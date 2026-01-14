Василичарите од Боемска денеска ќе го одбележат празникот Василица: Сите средства собрани од продажбата на македонски традиционални јадења ќе бидат донирани на социјално загрозени семејства

Василичарите од Боемска денеска ќе го одбележат празникот Василица, со почеток во 16:00 часот, на Боемска улица во Дебар Маало.

Оваа традиција ја започнавме во 2023 година, со цел не само да го одбележиме празникот, туку и да ја негуваме хуманоста, солидарноста и заедништвото меѓу граѓаните.

Ги покануваме сите да ни се придружат на дружење во празнична атмосфера и заедно да бидеме хумани. Сите средства собрани од продажбата на македонски традиционални јадења, греана ракија, греано вино и други производи, како и средствата од доброволните донации на граѓаните, ќе бидат донирани на социјално загрозени семејства.

Да помогнеме заедно на оние на кои им е најпотребно. Во духот на празниците, да си подадеме рака, да бидеме солидарни и хумани.