Порака на протест на Златните глобуси: Неколку актери се појавиле со значки, еве што значат

Неколку холивудски ѕвезди на синоќешното доделување на Златните глобуси носеле значки во спомен на Рене Гуд, која беше застрелана и убиена во нејзиниот автомобил од страна на Службата за имиграција и царина на Соединетите Американски Држави (ICE) оваа недела во Минеаполис.

Црно-белите значки содржеа слогани како „биди добар“ и „излези од мраз“, воведувајќи политички коментар на церемонијата на доделување награди по минатогодишната релативно аполитична церемонија.

Марк Рафало, Ванда Сајкс и Наташа Лион ги носеа значките на црвениот тепих, додека Џин Смарт и Аријана Гранде ги носеа во балската сала.

Смарт ја носеше значката на својот фустан додека ја примаше наградата за најдобра актерка во мјузикл или комедија.

Од пукањето во средата, низ целата земја избувнаа протести, со кои се бара одговорност за смртта на Рене Гуд, како и за одделно пукање во Портланд каде што агентите на ICE раниле две лица.

Некои протести резултирале со судири со полицијата, особено во Минеаполис, каде што ICE ја спроведува својата најголема операција за спроведување на имиграциските закони досега.

Кога станува збор за самата награда, победник на вечерта беше филмот „Една битка по друга“ со четири освоени Златни глобуси, а серијата „Адолесценција“ исто така доминираше со четири награди.