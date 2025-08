Почина младиот бизнисмен Душко Чифлиганец, објави 4NEWS.mk

Несреќата се случила денеска на познатата патека за мотоциклистички трки во Брно. Според првичните информации, Чифлиганец изгубил контрола над својот мотоцикл во свиок со голема брзина, излетал од патеката и се здобил со тешки телесни повреди, особено во пределот на главата.

Душко Чифлиганец беше заменик-претседател на „Адора Бизнис Групација“ и директор на Adora Living Solutions. Тој е син на познатиот македонски стопанственик и универзитетски професор, Ванчо Чифлиганец, кој е основач на градежната компанија „Адора Инженеринг“. Семејниот бизнис, започнат во 1992 година, прерасна во групација со дејности во градежништвото, банкарството и енергетиката во Македонија, Србија и Грција.

Од оваа година беше ко-основач на Adora Prime Capital. Prime Capital powered by Adora“ на Волстрит во Њујорк, македонскиот бизнис доби своја прва институција во самото срце на светските финансии. Ова е првата инвестициска консултантска компанија со македонско потекло и капитал што ја има стекнато престижната акредитација од U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) — водечкото регулаторно тело за хартии од вредност во САД. Со тоа, Prime Capital се приклучува кон врвот на глобалните финансиски играчи.

Чифлиганец е познат како долгогодишен ентузијаст и љубител на мотоцикли и автомобили. Во последните две години, тој активно учествувал на меѓународни натпревари во брзински мотоциклизам, за што има добиено и престижни признанија.

Покрај неговите деловни и спортски активности, Душко Чифлиганец е познат и по својата хуманитарна работа. Групацијата „Адора“ има поддржано бројни хуманитарни мисии, вклучително и соработка со Фондацијата на Новак Ѓоковиќ во Србија. На минатогодишната конференција „The Economist MeetUp“ во Скопје, тој ги повика младите претприемачи на морално и етичко работење, објави 4NEWS.mk