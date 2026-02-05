 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Дубаи најавува отворање на нова „златна улица“ како дел од проектот наречен „Златен регион на Дубаи“

Патувања

05.02.2026

Дубаи, градот кој често се поврзува со луксузен живот и високи приходи без данок, наскоро би можел буквално да ја оправда изреката дека неговите улици се поплочени со злато. Властите најавуваат отворање на нова „златна улица“ како дел од проектот наречен „Златен регион на Дубаи“ (Dubai Gold District).

Овој проект всушност претставува модернизација и ребрендирање на познатиот златарски пазар во населбата Деира, каде што работат околу илјада трговци со злато и накит. Иако се најавува дека улицата ќе биде „изградена од злато“, засега нема прецизни детали што точно ќе значи тоа во пракса.

Обединетите Арапски Емирати се меѓу водечките центри за трговија со злато во светот. Во периодот 2024–2025 година, извозот на злато достигнал вредност од 44,6 милијарди евра, што ја потврдува важноста на овој сектор за економијата на земјата.

Златниот пазар во Дубаи веќе е една од најпознатите туристички атракции во стариот дел на градот, сместен во близина на традиционалните пазари за зачини, парфеми и антиквитети. Според Ахмед Ал Хаџа од Одделот за економија и туризам, златото е длабоко вкоренето во културниот и трговскиот идентитет на Дубаи и претставува симбол на просперитет и претприемачки дух.

Градот е познат по амбициозни и необични проекти што привлекуваат туристи од целиот свет — од Бурџ Халифа, највисоката зграда на планетата, до „Аин Дубаи“, најголемото панорамско тркало, и „Дип Дајв Дубаи“, најдлабокиот базен за нуркање.

Меѓу поновите атракции е и улица со контролирана клима на островот „Срцето на Европа“, каде што на секои триесет минути се симулира дожд. Покрај тоа, најавен е и климатизиран пешачки мост долг два километра, кој треба да поврзе неколку важни делови од градот и да овозможи удобно движење дури и при летни температури од околу 45 степени.

Иновативни идеи се појавуваат и во другите емирати. Во Фуџаира неодамна беше поставена „звучна лента“ на пат долга 750 метри, која ја репродуцира „Одата на радоста“ од Бетовен кога автомобилите минуваат со одредена брзина, создавајќи мелодија преку вибрациите на тркалата.

