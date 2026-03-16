Паднаа цените на недвижностите во Дубаи, инвеститорите во паника

Пазарот на недвижности во Дубаи претрпе значителен пад, откако иранските ракетни напади низ регионот на Персискиот Залив предизвикаа економска неизвесност по избувнувањето на конфликтот, објави „Прес.рс.

Индексот на недвижности на финансискиот пазар во Дубаи (DFMREI) падна за приближно 30 проценти од 28 февруари, од 16.140 на околу 11.500 поени до затворањето на тргувањето во петокот, што е најниско ниво од април 2025 година. Остриот пад на вредностите на недвижностите е поврзан со ескалацијата на непријателствата во регионот, особено откако Израел и САД започнаа заеднички напади врз Иран на 28 февруари.

Последиците од овие настани доведоа до сериозна економска неизвесност во регионот, што директно влијаеше на пазарот на недвижности и инвестициите во Дубаи. „Ситуацијата останува неизвесна, а инвеститорите го следат развојот на настаните“, според извори од финансискиот сектор.

Понатамошниот развој ќе зависи од безбедносните и политичките околности на Блискиот Исток, додека се очекува пазарот на недвижности во Дубаи да остане под притисок сè додека не се стабилизираат условите во регионот.

Извор: Press.rs