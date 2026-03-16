Одбрани 23 фудбалери на репрезентацијата до 21 година за дуелите со Италија и со Ерменија

Селекторот на репрезентацијата до 21 година, Горан Станиќ го објави списокот на играчи кои ќе конкурираат за место во националниот тим за претстојните квалификациски натпревар против Италија и Ерменија.
Станиќ за овие двa натпревара на располагање ќе има 23. фудбалери меѓу кои има и неколку нови имиња.
ГОЛМАНИ: Васко Василев (Струга Трим Лум), Љупче Џеков (Силекс), Никола Филевски (Брегалница).
ОДБРАНА: Марко Стоилевски (АП Брера), Андрија Димески (Вождовац; Србија), Андреј Аризанковски (АП Брера), Анес Мелиќи (Шкендија Тетово), Ѓорѓе Џеков (Силекс), Нуман Ајетовиќ (Шкендија Тетово), Меметриза Хамза (Струга Трим Лум), Давид Стојановски (Браво, Словенија).
СРЕДЕН РЕД: Матеј Ангелов (Работнички), Сејдо Дураков (Рот Вајс Ерфурт, Германија), Илија Масларов (Лугано, Швајцарија),Матео Софијаноски (Македонија ЃП), Мартин Ѓоргиевски (Збројовка Брно, Чешка), Мухамед Куртиши (Базел, Швајцарија).
НАПАД: Димитар Данев (Вардар), Матеј Гаштаров (Борац Чачак, Србија), Кире Стојанов (АП Брера), Адмир Љатифи (Осијек, Хрватска), Никола Манојлов (Работнички), Димитар Трајков (Дуго Поље, Хрватска)
Собирот на фудбалерите е на 23 март и по еден тренинг во Скопје, следува патувањето за Емполи каде на 26-ти се среќаваме со Италија, додека пет дена подоцна следува соочувањето со Ерменија.