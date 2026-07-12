Бугарски туристи на плинско решо пржеа ребра на плажа

Видеото на кое се гледаат посетители на една плажа во Грција, кои на големо плинско решо пржат свински ребра за ручек, ги подели мислењата на луѓето на интернет. На „X“ го споделува една Бугарка, која тврди дека станува збор за бугарски туристи.
Таа вели дека поголемиот дел од бугарските туристи повеќе сакаат да си прават или носат своја храна на плажа, отколку да јадат во локалите. Иако многу од коментарите ги поддржуваат, има и такви кои сметаат дека ова е малку претерано, а реално – и опасно.
Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s— една българка (@transbulgaria) July 7, 2026