Очилата на Макрон од 659 евра го урнаа интернетот, веќе се распродадени

Францускиот претседател Емануел Макрон се обрати на Светскиот економски форум во Давос носејќи сини пилотски очила за сонце со огледала.

Побарувачката за информации за неговиот „моден додаток“ предизвика привремено паѓање на веб-страницата на францускиот луксузен бренд.

Откако Макрон носеше пилотски очила за сонце, модел Хенри Жулиен Пацифик С 01 (Henry Jullien Pacific S 01), на Светскиот економски форум во Давос, настана вистински метеж на социјалните мрежи и, генерално, на интернет.

Иако очилата, чија цена е 659 евра, привлекле внимание како моден детаљ, причината за нивното носење била од медицинска природа. Претставници на медиумите истакнале за Ројтерс дека францускиот претседател носи очила за сонце поради здравствен проблем со окото.