 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Очилата на Макрон од 659 евра го урнаа интернетот, веќе се распродадени

Мода и убавина

25.01.2026

Францускиот претседател Емануел Макрон се обрати на Светскиот економски форум во Давос носејќи сини пилотски очила за сонце со огледала.

Побарувачката за информации за неговиот „моден додаток“ предизвика привремено паѓање на веб-страницата на францускиот луксузен бренд.

Откако Макрон носеше пилотски очила за сонце, модел Хенри Жулиен Пацифик С 01 (Henry Jullien Pacific S 01), на Светскиот економски форум во Давос, настана вистински метеж на социјалните мрежи и, генерално, на интернет.

Иако очилата, чија цена е 659 евра, привлекле внимание како моден детаљ, причината за нивното носење била од медицинска природа. Претставници на медиумите истакнале за Ројтерс дека францускиот претседател носи очила за сонце поради здравствен проблем со окото.

Поврзани вести

Свет  | 20.01.2026
Трамп објави приватна порака од Макрон: Париз нуди Г7 со Русија на иста маса
Свет  | 06.01.2026
Зеленски и Макрон разговараа за зајакнување на украинската одбрана и на позицијата на Киев
Свет  | 03.01.2026
Макрон нема да учествува на француските претседателски избори во 2027 година
﻿