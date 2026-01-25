Здрави корпички со јаткасти плодови и чоколадо

Состојки:

Подлога:

200 г урми

120 г путер од кикирики

2 лажици мед

140 г бадеми

80 г ситни овесни снегулки

35 г семки (сусам, чиа или тиква)

прстофат сол

Потопете ги урмите во вода и оставете ги да отстојат околу 35 минути. Извадете ги од водата и измешајте ги заедно со бадемите во блендер. Ако смесата е премногу густа, додадете малку вода. Додадете овесни снегулки, мед, сол, путер од кикирики и семки во добиената смеса, а потоа добро измешајте сè. Истурете ја смесата во саканиот калап и ставете ја во фрижидер некое време.

Втор слој:

200 г путер од кикирики

1 лажичка кокосово масло

Растопете го путерот од кикирики на пареа заедно со кокосовото масло, а потоа прелијте го врз изладената основа. Вратете го во фрижидер околу еден час.

Трет слој:

150 г темно чоколадо

1 лажичка кокосово масло

Растопете го чоколадото на пареа со кокосово масло и прелијте го врз вториот слој. Вратете го во фрижидер да се стегне. По желба, можете да додадете семки или сечкани кикирики во чоколадната глазура.