Здрави корпички со јаткасти плодови и чоколадо

Состојки:
Подлога:
200 г урми
120 г путер од кикирики
2 лажици мед
140 г бадеми
80 г ситни овесни снегулки
35 г семки (сусам, чиа или тиква)
прстофат сол
Потопете ги урмите во вода и оставете ги да отстојат околу 35 минути. Извадете ги од водата и измешајте ги заедно со бадемите во блендер. Ако смесата е премногу густа, додадете малку вода. Додадете овесни снегулки, мед, сол, путер од кикирики и семки во добиената смеса, а потоа добро измешајте сè. Истурете ја смесата во саканиот калап и ставете ја во фрижидер некое време.
Втор слој:
200 г путер од кикирики
1 лажичка кокосово масло
Растопете го путерот од кикирики на пареа заедно со кокосовото масло, а потоа прелијте го врз изладената основа. Вратете го во фрижидер околу еден час.
Трет слој:
150 г темно чоколадо
1 лажичка кокосово масло
Растопете го чоколадото на пареа со кокосово масло и прелијте го врз вториот слој. Вратете го во фрижидер да се стегне. По желба, можете да додадете семки или сечкани кикирики во чоколадната глазура.