Петрушевски: Дали Филипче со идејата за преземање на Клиничката болница Жан Митрев планирал приватизирање на јавни пари бидејќи драстично ја зголемил сумата префрлена од ФЗО

Случајот со Клиничката болница Жан Митрев и волјата на Венко Филипче да ја присвои во време кога СДС беше на власт е еклатантен пример за расипничко и деструктивно однесување. Овој случај покажува каде Филипче ги пренасочувал парите на граѓаните и зошто, а покажува и дека вршел притисок и ветувал помош во судски случаи, изјави денеска на прес-конференција пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Филипче со однесувањето во овој случај покажува дека неговиот интерес почнува и завршува само ако тој и негови блиски имаат ќар, што го води исклучиво кон криминални мрежи.

Филипче стана министер за здравство во Владата на СДС кон крајот на 2017 година и веројатно заедно со другар му Зоран Заев кројат план за зголемување на буџетот на приватната клиника.

Па така, буџетот на болницата во 2020 година кога на власт се двајцата достигнал околу 11 милиони евра, или тоа се пари на граѓаните кои ги префрлиле на конто на болницата.

Тоа е дупло зголемување на буџетот на болницата кој во 2015 година бил околу 5,8 милиони евра.

Очигледно ова бил добро подготвен план за преземање на болницата преку зголемување на буџетот на истата.

Ако му успеал планот значи дека Филипче ќе направел приватизирање на јавни пари.

Големо намалување на сумата на народни пари на контотото на болницата следи во 2025 година кога се префрлени околу 7,7 милиони евра.

Ова е случај кој несомнено треба да има правна завршница.