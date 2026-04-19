Солени топчиња кои сите ги сакаат

Потребни состојки:

– 300 г пилешко бело месо

– 1 морков

– 4 кисели краставички

– 180 г кисела павлака (20 % масленост)

– 100 г фета сирење

– 1 полна лажичка сенф

– 100 г печени кикиритки

– сол по вкус

– 100 г сусам

Постапка:

Варете го пилешкото бело месо во вода со малку сол и еден морков додека целосно омекне. Оставете го да се излади, па исечкајте го поситно. Варениот морков и киселите краставички изрендајте ги.

Сусамот прпржете го на сува тава. Кикиритките сомелете ги во блендер. Фета сирењето изронете го со виљушка.

Во подлабок сад ставете го исечканото месо, ренданиот морков, ренданите кисели краставички, киселата павлака, изронетото фета сирење и сенфот.

Добро измешајте сè за да се соединат вкусовите, па посолете по потреба. На крајот додајте ги мелените кикиритки и повторно промешајте за да се создаде компактна смеса.

Од смесата формирајте топчиња (околу 25-30 парчиња, во зависност од големината). Секое топче валајте го во пржениот сусам за да се обложи рамномерно.

Послужете ги ладни и уживајте во нивната извонредна комбинација на вкусови.