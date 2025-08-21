Пита без кори, се меша со лажица

Брза пита без кори. Овој рецепт за пита без кори е идеален за оние што сакаат вкусен и едноставен домашен специјалитет, подготвен без многу труд. Со мешање на состојките со лажица и кратко време за подготовка, оваа пита секогаш импресионира со својата мека текстура и богат вкус. Совршена е за секоја прилика, од семеен оброк до уживање со пријателите, пишува НМД. Еве што ви е потребно:

Потребни состојки:

– 400 г брашно

– 7 г сув квасец

– 150 мл млако млеко

– 180 мл млака вода

– 70 мл масло

– 4 јајца (на собна температура)

– 200 г кравјо сирење (ситно)

– 7 г сол

– 10 г шеќер

– малку путер (за премачкување)



Постапка:

1. Во длабок сад измешајте ги млакото млеко, млаката вода, сувиот квасец, шеќерот и солта. Додајте го маслото и постепено внесувајте го брашното. Мешајте со лажица или шпатула додека сите состојки се соединат во меко и лепливо тесто.

2. Покријте го садот со чиста крпа или кеса и оставете го тестото на топло место да ферментира околу 30 минути или додека да го удвои волуменот.

3. По ферментацијата, лесно промешајте го тестото со лажица, па додајте ги јајцата и сирењето. Добро измешајте додека состојките целосно да се инкорпорираат.

4. Намастете плех со димензии 25х30 см и посипете го со малку брашно. Распоредете го тестото рамномерно во плехот, покријте го и оставете го да ферментира уште 20-30 минути.

5. На нараснатото тесто распоредете мали парчиња путер. Печете ја питата во претходно загреана рерна на 200 степени Целзиусови, 25-30 минути, додека да добие златнокафеава боја.

6. Извадете ја питата од рерната, оставете ја кратко да се излади, па послужете ја топла.