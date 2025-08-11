Не треба да ги плакнете тестенините откако ќе се сварат

Има многу причини зошто не треба да ги плакнете тестенините по готвењето, што е честа грешка што ја прават многу луѓе. Исто така, се препорачува да не ја фрлате водата во која се вареле тестенините.

Површината на макароните содржи скроб што им помага подобро да се комбинираат со кој било сос. Ако ги измиете тестенините, поголемиот дел од сосот нема да остане на нив, а јадењето ќе биде суво и безвкусно.

Италијанците, кои се познати колку сакаат паста и колку обожаваат да ја приготвуваат, исто така не ги мијат тестенините. Причината за ова е фактот што користат тестенини од тврда пченица, кои содржат минимален скроб.

Плакнењето на тестенините е оправдано кога станува збор за поевтин производ. Факт е дека тестенините од мека пченица содржат повеќе скроб, па затоа е подобро да се мијат за да не се лепат.

Исто така, ако немате намера веднаш да ги јадете, но планирате да ги чувате во фрижидер, само ставете малку маслиново масло и измешајте ги за да не се залепат. Вака ќе бидат одлични за ладна салата со тестенини во текот на неделата.