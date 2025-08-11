Зеленски во пресрет на самитот во Алјаска: Русија сака да ја измами Америка, нема да го дозволиме тоа

скриншот Твитер/ Volodymyr Zelenskyy

Украинскиот претседател Володимир Зеленски вчера изјави дека Москва се обидува да ја „измами Америка“ пред претстојната средба меѓу претседателите на Русија и САД, додавајќи дека Киев инсистира на заострување на економскиот притисок врз Русија.

Самитот меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин е планиран за петок, 15 август, во Алјаска. Тоа ќе биде средба фокусирана на војната во Украина и евентуалното прекин на огнот, за кое медиумите известуваат со денови однапред.

Во своето вечерно обраќање, Зеленски рече дека „ја разбира намерата на Русите да се обидат да ја измамат Америка – и дека Киев нема да го дозволи тоа“.

Сè уште е неизвесно дали Зеленски ќе присуствува на самитот. Американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер, изјави дека вклучувањето на украинскиот лидер е „секако можно“, но дека не е донесена никаква одлука; во овој момент, формално е објавена билатерална средба меѓу Трамп и Путин, без трилатерална средба.

Во меѓувреме, европските лидери инсистираат на принципот „ништо за Украина без Украина“ и предупредуваат дека договорите што би вклучувале размена или трансфер на територија не можат да бидат трајно решение.

Од друга страна, некои руски политички коментатори тврдат дека Киев ќе се обиде да го попречи секој потенцијален договор меѓу Москва и Вашингтон. Поранешниот пратеник на Врховната рада, Олег Царјов, изјави дека Зеленски „политички не може да си дозволи доброволно повлекување на трупите“ и дека „до последен“ ќе спречи договор меѓу Путин и Трамп.

Во пресрет на 15 август, Вашингтон и европските престолнини ги интензивираат дипломатските контакти, додека Киев нагласува дека „одлуките без Украина се мртви одлуки“ и дека нема да има територијални отстапки.

