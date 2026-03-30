Чоколаден колач

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ

Прв слој (чоколаден крем):

• 500 мл млеко

• 3 лажици шеќер

• 2 лажици брашно

• 1 лажица нишесте

• 2 лажици какао во прав

• 50 г млечно чоколадо

• 1 лажица путер

Втор слој (бел крем):

• 500 мл млеко

• 3 лажици шеќер

• 2 лажици брашно

• 1 лажица нишесте

• 50 г бело чоколадо

• 10 г ванилин шеќер

• 1 лажица путер



Трет слој (чоколадна глазура):

• 100 мл млеко

• 150 г црно чоколадо

• 1 лажица путер

ПОСТАПКА

Во тенџере сипете го млекото, додајте шеќер, брашно, нишесте и какао, па мешајте додека смесата да стане мазна. Ставете на умерен оган и варете со постојано мешање додека да се згусне.

Додајте го млечното чоколадо и мешајте додека да се растопи и соедини со кремот. Потоа додајте путер и мешајте додека да се инкорпорира.

Сипете ја смесата во сад и оставете да се излади, најпрво на собна температура, а потоа ставете во фрижидер додека да се стегне.

Во друго тенџере сипете млеко, додајте шеќер, брашно и нишесте. Варете со непрекинато мешање додека да се згусне.

Додајте го белото чоколадо и мешајте додека да се растопи, па додајте ванилин шеќер и путер. Продолжете со мешање додека да добиете мазен крем.

Вториот слој сипете го врз првиот, израмнете и оставете кратко да се излади, па ставете во фрижидер околу 1 час.

За глазурата, загрејте го млекото и додајте го искршеното црно чоколадо.

Мешајте додека да се растопи, па додајте путер и мешајте додека да се добие сјајна глазура. Прелијте врз вториот слој и израмнете.

Оставете го колачот во фрижидер најмалку 30 минути пред сервирање, додека да се стегне целосно.