Чоколаден колач

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ
Прв слој (чоколаден крем):
• 500 мл млеко
• 3 лажици шеќер
• 2 лажици брашно
• 1 лажица нишесте
• 2 лажици какао во прав
• 50 г млечно чоколадо
• 1 лажица путер
Втор слој (бел крем):
• 500 мл млеко
• 3 лажици шеќер
• 2 лажици брашно
• 1 лажица нишесте
• 50 г бело чоколадо
• 10 г ванилин шеќер
• 1 лажица путер
Трет слој (чоколадна глазура):
• 100 мл млеко
• 150 г црно чоколадо
• 1 лажица путер
ПОСТАПКА
Во тенџере сипете го млекото, додајте шеќер, брашно, нишесте и какао, па мешајте додека смесата да стане мазна. Ставете на умерен оган и варете со постојано мешање додека да се згусне.
Додајте го млечното чоколадо и мешајте додека да се растопи и соедини со кремот. Потоа додајте путер и мешајте додека да се инкорпорира.
Сипете ја смесата во сад и оставете да се излади, најпрво на собна температура, а потоа ставете во фрижидер додека да се стегне.
Во друго тенџере сипете млеко, додајте шеќер, брашно и нишесте. Варете со непрекинато мешање додека да се згусне.
Додајте го белото чоколадо и мешајте додека да се растопи, па додајте ванилин шеќер и путер. Продолжете со мешање додека да добиете мазен крем.
Вториот слој сипете го врз првиот, израмнете и оставете кратко да се излади, па ставете во фрижидер околу 1 час.
За глазурата, загрејте го млекото и додајте го искршеното црно чоколадо.
Мешајте додека да се растопи, па додајте путер и мешајте додека да се добие сјајна глазура. Прелијте врз вториот слој и израмнете.
Оставете го колачот во фрижидер најмалку 30 минути пред сервирање, додека да се стегне целосно.