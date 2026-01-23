 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Oвие професии никој не сака да ги работи во Германија, дури ни мигранти

Кариера

23.01.2026

Недостатокот на квалификувани работници е голем проблем во Германија. Додека многу работни места остануваат непополнети поради ниски плати или тешки услови, постојат и професии со високи примања кои малкумина сакаат да ги работат. Според германските медиуми, пет такви професии се:

Месар – Месарите можат да заработат до 49.400 евра годишно, но работата со месо и мртви животни е физички напорна и непопуларна.

Гробар – Работата вклучува секојдневен контакт со смртта, но заработката може да достигне до 43.900 евра годишно.

ТВ планер – Познат и како ТВ дизајнер или програмски директор, се занимава со организирање телевизиски програми со потенцијална плата до 78.400 евра, но несигурната работна позиција и високите притисоци ја прават професијата стресна и непопуларна.

Работник за собирање отпад –  Раководителите земаат плата до 91.300 евра, а работниците околу 39.600 евра годишно. Професијата се избегнува поради физичкиот напор и начинот на облекување.

Свештенство – Пастори и католички свештеници заработуваат во просек 53.800 евра, а највисоките позиции до 85.400 евра, но професијата останува непопуларна.

И покрај високите плати, овие професии ретко се избираат поради специфичните задачи, емоционалниот товар или физичките барања

