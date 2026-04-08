За среќа и напредок: Еве кога треба да се бојадисуваат велигденските јајца

Боење на велигденски јајца е еден од најстарите христијански обичаи. Секоја година го поставуваме истото прашање: кога се бојадисуваат јајцата?

Традиција која се пренесува од колено на колено, а рецептите за бојадисување на „најубавите“ јајца се чуваат како најважна семејна тајна.

Во некои домаќинства првото јајце, чуварот на куќата, се бојадисува во четврток во зори штом изгрее сонцето, додека остатокот од јајцата се бојадисуваат во петок, иако има и такви кои сметаат дека ништо не треба да се прави на Велики петок, па се препуштаат на обичаите во сабота ден пред Велигден. Етнолозите одговараат на прашањето „кога да се бојадисуваат јајца“.

Не можете да погрешите бидејќи етнологот и антрополог Весна Марјановиќ вели дека јајцата може да се бојадисуваат од Велики четврток до Велика сабота.

Црквата го прифатила боењето на јајцата уште во 12 век, а кај нас оваа практика се појавува во 16 век.

Јајцата обоени во црвено се со постаро потекло од денешните шарени и според археолошките извори се споменуваат во задгробните култови кај старите европски народи уште од 4 век од нашата ера.