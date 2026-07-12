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12.07.2026
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Неделник

Следете во живо: Бајракторот на чело, побратимите, свекорот и свекрвата тргнаа по невестата во Галичник

Калеидоскоп

12.07.2026

Денеска е денот на венчавањето на младоженците на Галичката свадба и ќе бидат изведени традиционалните обичаи „канење на мртвите“, „канење на кумот“, „бричење на зетот“, „гледање низ прстен“, „тргнување по невеста“, дарувањето и останатите свадбарски ритуали.

Церемонијата може да ја следите на овој линк.

Венчавањето на младенците ќе се изврши во црквата „Св. Петар и Павле“, по што свеченоста ќе заврши со традиционалното испраќање на тапанџиите и зурлаџиите.

Галички младоженци се Александар Пендароски и Мартина Михајлова. Годинава се навршуваат 35 години од првата современа Галичка свадба одржана во 1991 година, кога биле венчани родителите на Александар. Нивното учество на Галичката свдба е продолжување на едно семејно наследство и силна поврзаност со Галичник и неговите обичаи и традиција.

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