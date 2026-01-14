Оваа билка е прогласена за најдобра во 2026 година: Можеби го имате во вашиот стан, но не сте знаеле колку е посебно и колку е лесно за одржување

Прогласена е за официјално растение за 2026 година, дознајте што е, зошто сите го сакаат во куќата, но и како да се грижите за него кога ќе го внесете во домот.

Растенијата внесуваат живот и свежина во секој простор, правејќи го попријатен и поздрав за живеење. Освен што го подобруваат ентериерот со своите бои и форми, многу собни растенија помагаат и во прочистувањето на воздухот, намалувањето на стресот и создавањето пријатна атмосфера.

Постојат класици кои никогаш не излегуваат од мода, а една група растенија особено се издвојува по својата разноврсност и долговечност – фикусите. Постојат повеќе од 800 различни видови за откривање во овој род растенија што го прочистуваат воздухот и се долговечни.

Авторитетот за градинарски трендови, Националното биро за градинарство, ја прогласи 2026 година за година на фикусот.

Фикус: Разновиден, прочистувач на воздух и сигурен

Без разлика дали сакате високо дрво или нежна ползечка лоза, постои фикус за секого. Оваа година е совршено време повторно да ги откриете овие класични убавини.

Фикусите доаѓаат во широк спектар на форми на листови, текстури и бои, вклучувајќи го и Ficus elastica ‘Shivereana’ со кремасто зеленило во затворен простор, така што навистина постои фикус за секој стил на ентериер и личен вкус.

Но, естетиката не е единствената причина зошто фикусите се растение „број еден“ во 2026 година. Тие се меѓу најдобрите растенија во затворен простор за прочистување на воздухот. Затоа, тие се одличен додаток на собните растенија за подобрување на микробиомот во просторот. Покрај тоа, тие се меѓу најдолготрајните собни растенија и се сигурен додаток на колекциите растенија, пишува Homesandgarden.

Совети за нега на фикус

Покрај разновидноста и сигурноста, фикусот припаѓа на колекцијата на лесни за нега собни растенија. Секој вид фикус има специфични потреби, но повеќето ќе останат здрави со години ако се чуваат на светла локација, подалеку од ладни провеви и со редовно наводнување.

Многу фикуси имаат лисја со голема површина, затоа не заборавајте да ги исчистите листовите (можете да користите микрофибер крпа).

Ако забележите дека вашиот фикус ги губи лисјата, можеби ќе му треба поголема влажност. Можете да користите дифузер за растенија или да поставите неколку собни растенија блиску еден до друг за да ја зголемите влажноста.