14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

Во Франција првпат по Втора светска војна регистрирани повеќе починати од родени

Свет

14.01.2026

Пиксабеј

Франција првпат во 2025 година од завршувањето на Втора светска војна забележа повеќе починати отколку родени, со што се поткопува долгогодишната демографска предност во однос на другите земји-членки на Европска Унија.

Националниот институт за статистика (ИНСЕЕ) соопшти дека минатата година регистрирани 651.000 смртни случаи и 645.000 родени, чиј број е во пад од Ковид пандемија,

Стапката на фертилитет во 2025 година се намали на 1,56 деца по жена, што е најниско ниво од Првата светска војна.

И покрај зголемениот број смртни случаи отколку раѓања, бројот на жители на Франција се зголеми на 69,1 милиони минатата година благодарение на миграцијата. ИНСЕЕ проценува дека порастот од миграцијата е 176.000 лице.

Животниот век во Франција изнесува 85,9 години за жените и 80,3 за мажите, додека уделот на луѓето над 65 години се зголеми на 22 проценти.

