Поради ниските температури, езерото Балатон замрзнало за прв пат по девет години

Езерото Балатон, најголемото во Централна Европа, е целосно покриено со мраз во последните неколку дена, што се случи за прв пат во последните девет години.

Имено, иако температурите во последните неколку дена беа доволно ниски за да се формира мраз, честите силни ветрови постојано го кршеа и го поместуваа лебдечкиот мраз на површината на езерото. Сепак, до петок наутро, ситуацијата се променила.

Брзината на ветерот значително се намалил, а температурите по должината на брегот паднале под 10 степени Целзиусови на неколку места. Ова конечно му овозможи на мразот да се врзе во цврст слој по целата површина на езерото.

Балатон е едно од најголемите слатководни езера во Европа, а глетката на замрзнатото езеро привлекла многу локални жители и туристи. Сепак, властите предупредуваат дека мразот не е безбеден за одење или лизгање по него.

Дебелината на мразот по должината на брегот е помеѓу два и девет сантиметри, што е значително помалку од потребното за безбедно движење. Мразот е опишан како „течен и опасен по живот“, со можни пукнатини и слаби точки покриени со снег, што ја прави површината непредвидлива.

Исто така, фериботските линии помеѓу Сантод и Тихани работат нормално бидејќи мразот сè уште не ја загрозил пловидбата.

Мештаните се собрале во близина на главното пристаниште за фериботи за да бидат сведоци на ретката глетка. Додека некои уживале во враќањето на студеното време, други изразиле загриженост за климатските промени и нивното влијание врз временските услови во регионот.

Езерото Балатон, со зголемени атмосферски врнежи, влијае на климата на околното подрачје; има повеќе облачни денови, помали температурни варијации отколку во остатокот од Унгарија. Туризмот е многу развиен, а повеќето посетители доаѓаат од јуни до септември, кога просечната температура на водата е 25°C.